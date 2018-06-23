Олег Сенцов отказался писать прошение о помиловании на имя российского президента
У заключенного, который держит голодовку уже больше 40 дней, начались серьезные проблемы со здоровьем.
Украинский режиссер, отбывающий 20-летний срок в колонии, выступает против помилования и не будет писать президенту Путину. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. По его словам, сейчас заключенный в основном лежит, поскольку у него начались проблемы с почками и сердцем, ему тяжело двигаться.
В связи с ухудшением самочувствия Сенцова уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова попросила главу ФСИН срочно дать ей право посетить режиссера. На это откликнулась российская коллега Денисовой Татьяна Москалькова, которая адресовала главе ведомства ту же просьбу.
Проблемы с обменом Сенцова обусловлены тем, что он осужден по тяжкой статье. Об этом кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил РИА «Новости». По его словам, эта темя обсуждалась в ходе недавних переговоров лидеров России и Украины.
Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за создание террористического сообщества в Крыму. Режиссер свою вину не признал.
Комментарии7
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uni_korn 23 июня 2018 | 06:13
Олег, я с тобой! Уйдём вместе.
ura_123 23 июня 2018 | 06:22
uni_korn: Сделай больше,уйди первым.
neburzhui2 23 июня 2018 | 06:34
Проблемы с обменом Сенцова обусловлены тем, что он осужден по тяжкой статье. Об этом кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил РИА «Новости».
Обменять считают нельзя , а "высочайше" помиловать можно ?
Подло это.
banyi1 23 июня 2018 | 06:31
uni_korn: Всем либералам и хохлам срочно объявлять сухую голодовку, до тех пор пока не выпустят Сенцова!
gwon 23 июня 2018 | 06:14
Скорей бы уж отмучился, бедняга.
anemon 23 июня 2018 | 06:17
Придумали тяжкую статью, путин с песковым. Сволочи.
banyi1 23 июня 2018 | 06:29
Я наверное уже на пенсию по новому закону уйду, а Сенцов будет продолжать голодать )