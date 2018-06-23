Олег Сенцов отказался писать прошение о помиловании на имя российского президента

У заключенного, который держит голодовку уже больше 40 дней, начались серьезные проблемы со здоровьем.

Украинский режиссер, отбывающий 20-летний срок в колонии, выступает против помилования и не будет писать президенту Путину. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. По его словам, сейчас заключенный в основном лежит, поскольку у него начались проблемы с почками и сердцем, ему тяжело двигаться.

В связи с ухудшением самочувствия Сенцова уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова попросила главу ФСИН срочно дать ей право посетить режиссера. На это откликнулась российская коллега Денисовой Татьяна Москалькова, которая адресовала главе ведомства ту же просьбу.

Проблемы с обменом Сенцова обусловлены тем, что он осужден по тяжкой статье. Об этом кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил РИА «Новости». По его словам, эта темя обсуждалась в ходе недавних переговоров лидеров России и Украины.

Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за создание террористического сообщества в Крыму. Режиссер свою вину не признал.