Три матча пройдут сегодня в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу

Первыми на поле московского стадиона «Спартак» выйдут в три часа дня сборные Бельгии и Туниса. В шесть вечера в Ростове-на-Дону встретятся команды Южной Кореи и Мексике. И, наконец, в девять вечера в Сочи играют немцы и шведы. Футболисты Швеции и Мексики имеют высокие шансы досрочно выйти в плей-офф. Это произойдет при их собственной победе и ничьей в другой встрече группы.