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05:04, 23 июня 2018

Футболисты Швейцарии одержали победу над командой Сербии со счетом 2:1

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу прошел в Калининграде. Для швейцарцев это первая победа на первенстве, сейчас у них 4 очка. Сербы с 3 очками занимают третье место в группе Е. На последнем месте – команда Коста-Рики. Она уже лишилась шансов на выход в плей-офф после второго проигрыша – бразильцам со счетом 0:2. Также накануне сборная Нигерии одержала победу над командой Исландии: 2:0.

Комментарии

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banyi1 23 июня 2018 | 05:52

Интересная история будет 26.06! Что бы Аргентина прошла дальше, ей нужно побеждать у Нигерии, ничья - это конец. Плюс Хорватия должна выиграть у Исландии, тогда Аргентина со второго места попадает. Но вот тут самое интересное - Исландия будет играть из принципа, из за всех сил, Хорматии по фигу, даже лучше проиграть, что бы Аргентину выкинуть (будущего сильного противника) А какая нарядная коррупционная рисуется - как много команд хотят, что бы Хорватия проиграла))

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