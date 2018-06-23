Футболисты Швейцарии одержали победу над командой Сербии со счетом 2:1

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу прошел в Калининграде. Для швейцарцев это первая победа на первенстве, сейчас у них 4 очка. Сербы с 3 очками занимают третье место в группе Е. На последнем месте – команда Коста-Рики. Она уже лишилась шансов на выход в плей-офф после второго проигрыша – бразильцам со счетом 0:2. Также накануне сборная Нигерии одержала победу над командой Исландии: 2:0.