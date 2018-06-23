Глава Каталонии Ким Торра присоединился к протестам против визита в регион короля Испании Филиппа VI
Выступления прошли накануне в Таррагоне, пишет газета «Расон». Король планирует в этом городе принять участие в церемонии открытия Средиземноморских игр. Как объявил Торра, он приложил усилия, чтобы монарх услышал его призыв и извинился за свою позицию после референдума о независимости региона. Мадрид считает голосование незаконным. Представители каталонского правительства решили, что не будут посещать мероприятия, которые организует центральное правительство.
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