Глава Каталонии Ким Торра присоединился к протестам против визита в регион короля Испании Филиппа VI

Выступления прошли накануне в Таррагоне, пишет газета «Расон». Король планирует в этом городе принять участие в церемонии открытия Средиземноморских игр. Как объявил Торра, он приложил усилия, чтобы монарх услышал его призыв и извинился за свою позицию после референдума о независимости региона. Мадрид считает голосование незаконным. Представители каталонского правительства решили, что не будут посещать мероприятия, которые организует центральное правительство.