Суд в Волгограде отпустил под домашний арест владельца лодочной станции, с которой отчалил затонувший катамаран
11 июня в результате столкновения судна с баржей погибли 11 человек, в том числе подросток. Как пишет «Кавказский узел» в поддержку бизнесмена Леонида Жданова выступили волгоградцы. Владелец лодочной станции настаивает, что не знал об отсутствии необходимых разрешений у владельца катамарана, а в момент трагедии находился дома. Сама лодочная станция была закрыта. По версии следствия, виновником трагедии стал хозяин судна и капитан, бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев. В момент аварии он был пьян и проигнорировал сигналы с баржи, а сам катамаран не состоял на учете.
Комментарии1
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spitac 23 июня 2018 | 06:32
Да и прекратить уголовное преследование следовало бы.
Виновник погиб, но это не значит, что надо посадить кого попало.