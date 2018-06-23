Суд в Волгограде отпустил под домашний арест владельца лодочной станции, с которой отчалил затонувший катамаран

11 июня в результате столкновения судна с баржей погибли 11 человек, в том числе подросток. Как пишет «Кавказский узел» в поддержку бизнесмена Леонида Жданова выступили волгоградцы. Владелец лодочной станции настаивает, что не знал об отсутствии необходимых разрешений у владельца катамарана, а в момент трагедии находился дома. Сама лодочная станция была закрыта. По версии следствия, виновником трагедии стал хозяин судна и капитан, бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев. В момент аварии он был пьян и проигнорировал сигналы с баржи, а сам катамаран не состоял на учете.