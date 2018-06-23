Российский дипломат навестил Константина Ярошенко после его перевода в другую американскую тюрьму
По словам самого заключенного, условия на новом месте несколько хуже, чем в тюрьме, где он находился до этого, сказал сотрудник генконсульства агентству ТАСС. Тем не менее, добавил представитель дипмиссии, эти условия, вероятно, лучше, чем в тюрьме, куда Ярошенко хотели перевести первоначально. Российский гражданин был приговорен американским судом в 2011 году к 20 годам лишения свободы по обвинению в причастности к контрабанде наркотиков. Ярошенко вины не признает.
Комментарии2
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opiatnovyi63 23 июня 2018 | 04:16
Надо же, какая отеческая забота о наркодилере!
ara_1 23 июня 2018 | 04:40
Драматизм ситуации с Ярошенко в том, что для Штатов- он наркодилер, а для него самого- военнопленный, выполнявший приказы "Родины"...