Обыски прошли в доме одного из руководителей бывшей правящей Республиканской партии Армении

Спецслужбы искали у экс-депутата Аракела Мовсисяна оружие и боеприпасы. Сам он признался, что незаконно владел оружием и передал его сотрудникам правоохранительных органов, говорится на сайте службы национальной безопасности республики. Мовсисян утверждает, что он приобрел арсенал после Карабахской войны. Ранее сотрудники службы безопасности обыскали дом депутата Республиканской партии Армении Манвела Григоряна и обнаружили там оружейный склад и множество боеприпасов, а также парк автомобилей. Против депутата завели уголовное дело.