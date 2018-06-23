33 российским легкоатлетам разрешили выступать под нейтральным флагом

Их заявки соответствуют критериям отбора, согласились в Совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Таким образом, к участию в международных соревнованиях на сегодняшний день допущены уже 58 спортсменов из России. Заявки еще 44 атлетов отклонены. Решение о дисквалификации Всероссийской легкоатлетической федерации остается в силе, подчеркнули представители международной структуры. Российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях из-за скандала с допингом.