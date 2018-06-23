Московские власти призвали воздержаться от поездок на фестиваль болельщиков на Воробьевых горах

Это касается дней проведения особо популярных матчей чемпионата мира по футболу. Фан-зона предполагает комфортное размещение 25 тыс. участников, и сейчас испытывает значительную перегрузку, рассказали агентству «Москва» в столичном департаменте безопасности. В то же время в городском правительстве заверили, что система безопасности столицы работает без нареканий. За прошедшие дни первенства не было зафиксировано значительных происшествий. В городе установлены дополнительные экраны, трансляции матчей идут практически во многих гостиницах, во всех кафе и ресторанах города. Это делается, в том числе, для того, чтобы рассредоточить болельщиков и избежать давки.