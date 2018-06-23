Из полиции Ростова-на-Дону уволили сотрудников районного отдела, где обнаружили крупную партию наркотиков
Как пишет местная пресса, в кабинете начальника отдела по Ленинскому району нашли 10 кг различных наркотиков и весы. Ряд сотрудников и их руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, рассказал источник «Интерфакса». По данным местных журналистов, стражи порядка сотрудничали с наркодиллером. Когда они потребовали увеличить процент от продажи, тот сдал их оперативникам управления собственной безопасности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии5
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tks 23 июня 2018 | 03:36
И за ТАКОЕ - лишь дисциплинарная ответственность??!
Неудивительно будет, если в итоге уголовное дело либо развалится, либо просто не возбудится...
klukvik 23 июня 2018 | 03:37
Не с целью сбыта, а чисто для себя))
alexakimfaa 23 июня 2018 | 03:54
klukvik: Конечно для себя - на лечение тёщи...
putn_pnh 23 июня 2018 | 04:01
И теперь никто точно не скажет сколько там было наркоты. 10 кг или 110 кг.
yasnovilyashi 23 июня 2018 | 04:19
Ряд сотрудников и их руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, рассказал источник «Интерфакса». По данным местных журналистов, стражи порядка сотрудничали с наркодиллером.
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Вот вам и прецедент самого гуманного в мире путинского правосудия. За 10 кг. различных наркотиков - "строгая дисциплинарная ответственность". Остаётся надеятся, что в посольство РФ в Аргентине прилетит сам Лавров и за 400 кг. наркоты громко и на весь мир обматерит дипломатов - дебилы .лядь.