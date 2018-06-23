Из полиции Ростова-на-Дону уволили сотрудников районного отдела, где обнаружили крупную партию наркотиков

Как пишет местная пресса, в кабинете начальника отдела по Ленинскому району нашли 10 кг различных наркотиков и весы. Ряд сотрудников и их руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, рассказал источник «Интерфакса». По данным местных журналистов, стражи порядка сотрудничали с наркодиллером. Когда они потребовали увеличить процент от продажи, тот сдал их оперативникам управления собственной безопасности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.