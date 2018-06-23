Правоохранительные органы Челябинска прекратили уголовное дело о хулиганстве за транспарант «ФСБ — главный террорист»
Как рассказал изданию «Медиазона» один из фигурантов, активист Дмитрий Семенов, расследование остановлено «в связи с отсутствием состава преступления». За активистами оставили право на возмещение имущественного вреда и право на реабилитацию. В начале года несколько человек провели акцию солидарности с фигурантами уголовного дела организации «Сеть». На забор здания регионального управления ФСБ неизвестные повесили баннер с надписью «ФСБ — главный террорист!», а на территорию бросили дымовую шашку. Спустя несколько дней были задержаны пятеро молодых людей. Сами задержанные потом пожаловались на пытки.
Комментарии2
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ostapbey 23 июня 2018 | 03:37
Воистину нарочно не придумаешь.
При желании даже.
putn_pnh 23 июня 2018 | 03:59
Задержали, отпинали и отпустили.