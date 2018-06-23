Дмитрий Гудков, как ожидается, будет избран сегодня председателем новой Партии перемен
На съезде этой политической структуры также будет принято решение об изменении названия с «Гражданской инициативы» на новое. А также утвердят эмблему и флаг. Председатель «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев и Ксения Собчак, по сведениям РБК, войдут в политисовет. При этом телеведущая и бывший кандидат на пост президента не будет сопредседателем этой политической силы. Гудков как представитель Партии перемен, планирует участвовать в выборах мэра Москвы.
Комментарии2
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felissimo 23 июня 2018 | 03:49
Это прекрасная новость!
Дай Бог Диме проявить себя в борьбе с Левиафаном.
И дай Бог, чтоб ему не пришлось платить ТАКУЮ нечеловеческую цену, которую заплатил Лёша Навальный.............. отдав Олега на растерзание.............
Никому не пожелаю такой судьбы....
Скорей бы Олега выцарапать ни свободу..............
Удачи Диме!
И счастья Олегу и всей Лёшиной семье!!!
venezianez49 23 июня 2018 | 04:27
"Партия перемен", "партия будущего"...
Фантазия у наших будущих реформаторов (?) весьма убогая.
А уж как они все "любят" друг друга !
Когда-то, они надеялись, что все вместе - сила, однако их "объединение" (КСО) с треском провалилось. Что в компании, что порознь - эти амбициозные господа ничего собой не представляют. Кроме неутолимого желания дорваться до власти в них нет ничего содержательного.