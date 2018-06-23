Дмитрий Гудков, как ожидается, будет избран сегодня председателем новой Партии перемен

На съезде этой политической структуры также будет принято решение об изменении названия с «Гражданской инициативы» на новое. А также утвердят эмблему и флаг. Председатель «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев и Ксения Собчак, по сведениям РБК, войдут в политисовет. При этом телеведущая и бывший кандидат на пост президента не будет сопредседателем этой политической силы. Гудков как представитель Партии перемен, планирует участвовать в выборах мэра Москвы.