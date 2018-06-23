Парк Горького в Москве сегодня будет закрыт для обычных посетителей

Это связано с проведением праздника выпускников. В нем примут участие около 20 тыс. молодых людей из 215 московских школ. Вокруг будет установлено дополнительное ограждение, еще одна линия безопасности будет организована на выходе с территории, рассказали «Интерфаксу» в службе безопасности парка. Дети и сопровождающие их взрослые получат специальные пропуска и браслеты со штрих-кодом. Всего в Москве в праздничных гуляниях по случаю окончания школы примут участие более 50 тысяч выпускников.