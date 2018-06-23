Олег Сенцов не будет писать прошения о помиловании, говорит его защита
Как сказал «Интерфаксу» адвокат режиссера, Сенцов выступает против помилования. Пока что его состояние «без изменений», он в основном лежит, «так как ему тяжело двигаться». Голодовка режиссера, который добивается освобождения десятков украинцев из российских тюрем, длится уже 40 дней. На днях он отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека.
Комментарии2
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opiatnovyi63 23 июня 2018 | 02:12
Унижаться перед поханом не предстало смелому независимому человеку!
minerr 23 июня 2018 | 02:36
opiatnovyi63: Это из методички времен Савченко?