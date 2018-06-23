Президент США Дональд Трамп продлил на год односторонние американские санкции против КНДР
Их ввел еще его предшественник, Барак Обама, с 2010 по 2017 годы. Среди прочего речь идет о заморозке ряда северокорейских активов. Срок действия санкций истекал в июле. По мнению Трампа, риск распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, «действия и политика» Пхеньяна, в том числе нацеленные против американских Вооруженных сил, по-прежнему представляют собой «чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США». Решение продлить санкции принято спустя полторы недели после встречи американского и северокорейского лидеров в Сингапуре.
Комментарии2
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olenenok_zed 23 июня 2018 | 02:28
какой то он непостоянный :))))
old44 23 июня 2018 | 02:31
наш человек !