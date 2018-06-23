Участники соглашения о заморозке нефтедобычи планируют обсудить сегодня вопрос об объеме производства нефти

На встрече мониторингового комитета в четверг прозвучало предложение увеличить суточную добычу на миллион баррелей. Накануне министры стран ОПЕК договорились, что они будут просто соблюдать взятые на себя обязательства по ограничению добычи на все 100%, передает ТАСС. Увеличение производства ожидается в следующем месяце, однако, по оценке ряда министров стран ОПЕК, фактически картель сможет нарастить добычу нефти на 700-800 тыс. баррелей. На этом фоне цены на нефть пошли вверх.