Прощание с поэтом Наумом Коржавиным пройдет в США 30 июня

Его похороны состоятся в Москве, сказала агентству ТАСС дочь литератора. Коржавин скончался накануне на 93-м году жизни в результате острой сердечной недостаточности. Он умер в своем доме в университетском городе Чапел-Хилл штат Северная Каролина. Многие стихи Наума Коржавина в советское время распространялись в самиздате. Он выступал в защиту арестованных диссидентов. Более 40 лет назад покинул СССР и уехал в Штаты.