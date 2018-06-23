Арестованные по «кокаиновому делу» в Аргентине Иван Близнюк и Александр Чикало имеют российские загранпаспорта
Но срок действия документов истек в прошлом году, говорится в официальном ответе МИД России на запрос РБК. Издание напоминает, что получить российский загранпаспорт могут только граждане России. Ранее адвокат обоих фигурантов рассказала газете, что оба арестованных чувствуют себя «брошенными» Россией и просят Москву о помощи. В то же время во внешнеполитическом ведомстве говорят, что Близнюк и Чикало за помощью к представителям посольства России в Аргентине не обращались. Всего по этому делу арестованы шесть человек.
Комментарии1
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penny 23 июня 2018 | 01:17
И правда, кто бы мог подумать, что у сотрудников российского посольства и фсб-шников могут найтись российские паспорта!