Арестованные по «кокаиновому делу» в Аргентине Иван Близнюк и Александр Чикало имеют российские загранпаспорта

Но срок действия документов истек в прошлом году, говорится в официальном ответе МИД России на запрос РБК. Издание напоминает, что получить российский загранпаспорт могут только граждане России. Ранее адвокат обоих фигурантов рассказала газете, что оба арестованных чувствуют себя «брошенными» Россией и просят Москву о помощи. В то же время во внешнеполитическом ведомстве говорят, что Близнюк и Чикало за помощью к представителям посольства России в Аргентине не обращались. Всего по этому делу арестованы шесть человек.