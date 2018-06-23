Роман Абрамович намерен продать 4% своей доли в Первом канале
Миллиардер пойдет на это после получения израильского гражданства для того, чтобы структура собственности соответствовала российскому закону о СМИ, пишет РБК. Иностранным гражданам разрешается иметь в собственности не более 20% российских СМИ. Абрамовичу сейчас принадлежит 24% акций Первого канала. Полностью продавать свой пакет бизнесмен не намерен, сказали изданию сразу несколько источников на телевизионном рынке.
Комментарии1
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tchapaev 23 июня 2018 | 01:22
А этот Эльцинский прихвостень , главный вор России что здесь делает ?
Бей жидов - спасай Россию !