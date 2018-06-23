Роман Абрамович намерен продать 4% своей доли в Первом канале

Миллиардер пойдет на это после получения израильского гражданства для того, чтобы структура собственности соответствовала российскому закону о СМИ, пишет РБК. Иностранным гражданам разрешается иметь в собственности не более 20% российских СМИ. Абрамовичу сейчас принадлежит 24% акций Первого канала. Полностью продавать свой пакет бизнесмен не намерен, сказали изданию сразу несколько источников на телевизионном рынке.