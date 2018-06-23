Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом к России вывести войска из Приднестровья
Речь идет об Оперативной группе российских войск, а не миротворческого контингента, пояснили в Кишиневе. Молдавские власти настаивают, что российские военнослужащие из этого контингента неоднократно участвовали в военных учениях с силовыми структурами непризнанного Приднестровья. Это нарушает соглашение, в котором Москва обязалась соблюдать строгий нейтралитет в отношении сторон конфликта. В российском постпредстве при ООН заметили, что резолюция Генеральной Ассамблеи не будет способствовать дальнейшему прогрессу в переговорах между Кишиневом и Тирасполем.
Комментарии1
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antimalin 23 июня 2018 | 01:20
Эта резолюция Генассамблеи ООН не согласована и не одобрена ПМР (Приднестровьем).
Поэтому абсолютно бесполезна.
Никаких политических и юридических последствий.
На Генассамблее ООН ежегодно проголосовываются десятки резолюций, которые никого и ни к чему не обязывают.