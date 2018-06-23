Глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин выдвинут кандидатом в мэры Москвы от партии
Решение принято накануне поздно вечером на конференции регионального отделения. В результате тайного голосования Митрохин получил 31 голос, глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова — 16. Русакову поддерживало федеральное руководство «Яблока». В бюро партии уже говорят, что в понедельник рассмотрят вопрос о правомочности конференции. Сам Митрохин тем временем подтвердил «Эху», что в ближайшее время намерен подать документы в Мосгоризбирком для регистрации.
Комментарии1
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tchapaev 23 июня 2018 | 01:30
Цирк с конями ...
Еще скажите что Путин дал согласие и уже подписал все бюллетени и лично передал их этой продажной шавке капитализма Памфиловой.