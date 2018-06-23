Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажном доме в татарском городе Заинск
Еще девять, по последней информации, пострадали. Эксперты считают причиной возможную утечку бытового газа. Взрыв произошел на пятом этаже. Рухнула часть кровли. Спасатели эвакуировал жильцов двух подъездов. По словам властей, дом был построен более 40 лет назад, находился в хорошем состоянии. Пока что на месте ЧП ведется разбор завалов.
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