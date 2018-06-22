Российские одиннадцатиклассники сегодня прощаются со школой

Практически по всей стране пройдут выпускные вечера.

В этом году в ряде городов даты проведения школьных балов пришлось подстраивать под расписание чемпионата мира по футболу. Во всех регионах посоветовали разделять потоки выпускников и футбольных фанатов. В столице праздник состоится сегодня, как и планировалось, несмотря на матч Бельгии и Туниса.

Главные события «Московского выпускного» развернутся по традиции в парке Горького — там ожидают порядка 20 тысяч юношей и девушек. Помимо концерта и танцев до утра для них организованы мастер-классы и игры в различных тематических зонах.

Ещё одна крупная площадка — Государственный Кремлёвский дворец. Туда попадут примерно 6 тысяч теперь уже бывших школьников из московского и других регионов. Сначала они в вечерних нарядах, подчас не уступающих звездам кино, пройдут по «голливудской» красной дорожке, а затем смогут послушать концерт и всю ночь веселиться на пяти площадках. Апофеозом торжества станет праздничный салют. Правда, билет на это мероприятие надо было покупать еще осенью. И стоил он недешево – 8,5 тысяч рублей.

В связи с праздником будут предприняты повышенные меры безопасности. Продажа алкоголя рядом с местами проведения мероприятий будет запрещена. Попасть в Кремль и Парк Горького смогут только заранее зарегистрированные участники.