Экс-депутат Дмитрий Гудков сегодня может официально возглавить Партию перемен
Бывшая кандидат в президенты Ксения Собчак не будет сопредседателем, а вместо этого станет членом политсовета.
В политсовет Партии перемен вместе с Ксенией Собчак попадет и Андрей Нечаев – председатель «Гражданской инициативы», на платформе которой и будет создана новая партия – пишет РБК. Вопрос о смене названия будет решен на сегодняшнем съезде, так же изменится эмблема, флаг, и будут внесены некоторые корректировки в устав.
О создании Партии перемен стало известно в середине марта. Тогда Дмитрий Гудков сказал, что цель организации – «вернуть политику в норму». По его словам, новой оппозиционной партии было бы «нереально» получить лицензию в современной России. Поэтому она организована на базе существующей «Гражданской инициативы», от которой в прошедших президентские выборах участвовала Ксения Собчак. Сам Гудков может выдвинуться от новой партии на пост мэра Москвы.
Ранее Гудков собирался баллотироваться на должность столичного градоначальника от «Яблока», но не нашел взаимопонимания с Григорием Явлинским.
Комментарии8
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tks 23 июня 2018 | 00:37
"Вместо тепла зелень стекла,
Вместо огня дым.
Из сетки календаря выхвачен день.
Красное солнце сгорает дотла,
День догорает с ним.
На пылающий город падает тень.
Электрический свет продолжает наш день
И коробка от спичек пуста.
Но на кухне синим цветком горит газ.
Сигареты в руках, чай на столе,
Эта схема проста.
И больше нет ничего, все находится в нас.
Мы не можем похвастаться мудростью глаз
И умелыми жестами рук,
Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять.
Сигареты в руках, чай на столе,
Так замыкается круг.
И вдруг нам становится страшно что-то менять.
Перемен требуют наши сердца,
Перемен требуют наши глаза,
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен
Перемен!
Мы ждем перемен."
© В.Цой -Хочу перемен-
metalmilicia 23 июня 2018 | 00:46
Раскалывается оппозиция на мелкие осколки. Сами не знают, что хотят. Одного только точно хотят: власти и денег.
tks 23 июня 2018 | 01:14
metalmilicia: Лично мне плевать на то, что вы считаете что они хотят.
Хуже нынешних уже не будет.
lapsha 23 июня 2018 | 00:50
Совершенно тухлая перспектива. Когда-то давно я написал книгу "Партия Дураков" Находясь под впечатлением.
tks 23 июня 2018 | 01:18
lapsha: Ух ты. Вы - Ахманов Виктор Петрович??!!
Петрович, брателло, где ты пропадал??!
lapsha 23 июня 2018 | 01:24
tks: я вот так жил тихо в этом говне. И в общем согласился с тем, что это возможно самое лучшее время. А тут вдруг новые перспективы. Весьма мрачные. И все с нашего одобрения получается.
uryden 23 июня 2018 | 01:12
Партия перемен, это те, которые на уроке и слово вымолвить не могут, зато на переменах отрываются?)))
tks 23 июня 2018 | 01:21
uryden: Это те, кто хотя бы не путорасы.