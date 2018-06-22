Конференция московского отделения «Яблока» проголосовала за выдвижение кандидатом в мэры города Сергея Митрохина
Конференция московского отделения партии «Яблоко» проголосовала за выдвижение кандидатом в мэры города своего председателя Сергея Митрохина. Как передает ТАСС, за Митрохина проголосовал 31 делегат, за Елену Русакову — 16. Между тем, в пресс-службе партии сообщили, что федеральное бюро 25 июня рассмотрит вопрос о правомочности конференции московского отделения, которая не подтвердила полномочия 14 делегатов.
Комментарии4
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parasuk_ 23 июня 2018 | 00:31
В последнее время слова кац и лох стали синонимами :)
ku111ku 23 июня 2018 | 00:43
parasuk_: Позорище Митрохина...
algen 23 июня 2018 | 00:50
Как же низко пала старейшая демократическая партия.
timber_head 23 июня 2018 | 01:02
Вот кто бы сомневался... Такая интрига, такая интрига... Митрохин героически занял достойное его место, ага.