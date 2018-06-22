Конференция московского отделения «Яблока» проголосовала за выдвижение кандидатом в мэры города Сергея Митрохина

Конференция московского отделения партии «Яблоко» проголосовала за выдвижение кандидатом в мэры города своего председателя Сергея Митрохина. Как передает ТАСС, за Митрохина проголосовал 31 делегат, за Елену Русакову — 16. Между тем, в пресс-службе партии сообщили, что федеральное бюро 25 июня рассмотрит вопрос о правомочности конференции московского отделения, которая не подтвердила полномочия 14 делегатов.