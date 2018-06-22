Олег Сенцов отказался писать прошение о помиловании на имя российского президента
У заключенного, который держит голодовку уже больше 40 дней, начались серьезные проблемы со здоровьем.
Украинский режиссер, отбывающий 20-летний срок в колонии, выступает против помилования и не будет писать президенту Путину. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. По его словам, сейчас заключенный в основном лежит, поскольку у него начались проблемы с почками и сердцем, ему тяжело двигаться.
В связи с ухудшением самочувствия Сенцова уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова попросила главу ФСИН срочно дать ей право посетить режиссера. На это откликнулась российская коллега Денисовой Татьяна Москалькова, которая адресовала главе ведомства ту же просьбу.
Проблемы с обменом Сенцова обусловлены тем, что он осужден по тяжкой статье. Об этом кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил РИА «Новости». По его словам, эта темя обсуждалась в ходе недавних переговоров лидеров России и Украины.
Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за создание террористического сообщества в Крыму. Режиссер свою вину не признал.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
shlevet 23 июня 2018 | 00:10
Отказался?
Ну значит у него всё в порядке.
Предлагаю вернуться к этой теме ещё через 40 дней.
Посмотрим
fresh_breeze 23 июня 2018 | 00:14
"По его словам, сейчас заключенный в основном лежит"
---------------------------------------------------------------------------------------
За двадцать лет могут образоваться нешуточные пролежни, пусть хотя бы переворачивается время от времени.
salut__521 23 июня 2018 | 00:39
Прошение? А может, Сенцову ещё встать на коленки и передать фюреру свои нереализованные тюремные талоны на бесплатное питание, чтоб тот мужал и рос над собой в диктаторском плане?..
metalmilicia 23 июня 2018 | 00:52
Всяко лучше, чем в гуантанамо.