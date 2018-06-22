МЧС открыло горячую линию для родственников пострадавших от взрыва в жилом доме в Заинске

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Взрыв газа в Заинске произошел в одной из квартир жилого дома. В результате повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах. По последним данным, были госпитализированы 10 человек, один из которых впоследствии скончался.