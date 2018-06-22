Сборная Швейцарии обыграла команду Сербии в матче чемпионата мира
Счет в матче на 5-й минуте открыл нападающий сборной Сербии Александар Митрович. На 52-й минуте ответный гол забил полузащитник Гранит Джака. Победный гол на 90-й минуте забил швейцарский полузащитник Джердан Шакири.
Сборная Швейцарии одержала первую победу на турнире, в ее активе 4 очка. Швейцарцы уступают лидерство в таблице бразильцам, в активе которых также 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей. Сербы с 3 очками занимают третье место. Костариканцы очков не набрали и уже лишились шансов на выход в плей-офф.
В следующем матче сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики в Нижнем Новгороде. Сербы в заключительном туре группового этапа встретятся с бразильцами в Москве на стадионе «Спартак». Оба матча пройдут 27 июня и начнутся в 21:00 мск.
Комментарии3
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gordy 22 июня 2018 | 23:24
На зависть Месси?
rusof_ob 22 июня 2018 | 23:32
Я, как поклонник немецких короткометражных фильмов, сегодня был просто восхищен, как цивилизация во втором тайме имела братушек во всех позициях.
feodorov 22 июня 2018 | 23:45
Негры и албанцы (Швейцария) побеждают белую расу.