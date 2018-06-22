ИААФ разрешила ещё 33 российским легкоатлетам выступать под нейтральным флагом
25 спортсменам было разрешено выступать в нейтральном статусе раньше. Всероссийская легкоатлетическая федерация остаётся отстраненной.
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25 спортсменам было разрешено выступать в нейтральном статусе раньше. Всероссийская легкоатлетическая федерация остаётся отстраненной.
Комментарии4
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shlevet 22 июня 2018 | 23:09
Светлолицые неполживые бьют челом своим благодетелям
mordvinyka_zabiyka 22 июня 2018 | 23:31
shlevet: зырян, нынче с зырянским триколором в приличные дома не пускают))
Хотя при сталине за триколор просто расстреливали))
salut__521 22 июня 2018 | 23:27
Ну уже нейтральщиков набирается на нормальную продопингистскую сборную...
ostapbey 22 июня 2018 | 23:47
А почему бы спортсменам не попытать счастья под флагом Феордации?
Федерасты россии наверняка не против...
Даже.