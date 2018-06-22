В США на 93-м году жизни умер поэт, писатель и переводчик Наум Коржавин
Он эмигрировал из Советского Союза еще в 73-м году и стал навещать родину только во время перестройки. Прощание с поэтом в США назначено на 30 июня. Прах Наума Коржавина, согласно его завещанию, будет захоронен на одном из московских кладбищ.
Комментарии1
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anemon 22 июня 2018 | 23:40
Боже мой, какая жалость1 "А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят." Царствие небесное!