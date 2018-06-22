Московскому «Яблоку» вновь не удалось выдвинуть своего кандидата на выборы мэра Москвы...

Бюро партии в понедельник, 25 июня, рассмотрит вопрос о правомочности выдвижения кандидата в мэры Москвы на конференции московского отделения. Как заявил ТАСС пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев, конференция не подтвердила полномочия 14 делегатов. Это может стать основанием для непризнания ее решений, в том числе — о выдвижении кандидата в мэры Москвы". Сегодняшняя конференция — уже четвертая попытка партии выдвинуть кандидата в мэры Москвы.