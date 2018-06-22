Московскому «Яблоку» вновь не удалось выдвинуть своего кандидата на выборы мэра Москвы
Бюро партии в понедельник, 25 июня, рассмотрит вопрос о правомочности выдвижения кандидата в мэры Москвы на конференции московского отделения. Как заявил ТАСС пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев, конференция не подтвердила полномочия 14 делегатов. Это может стать основанием для непризнания ее решений, в том числе — о выдвижении кандидата в мэры Москвы". Сегодняшняя конференция — уже четвертая попытка партии выдвинуть кандидата в мэры Москвы.
Комментарии9
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shlevet 22 июня 2018 | 23:07
Невольно вспоминается анекдот про еврея просящего у Бога выигрыш в лотерею
gordy 22 июня 2018 | 23:17
То, что гнило, уже не даст соку?
patrikk_1 22 июня 2018 | 23:44
Московскому «Яблоку» вновь не удалось выдвинуть своего кандидата на выборы мэра Москвы...
Борьба нанайских мальчиков.
jetsam 22 июня 2018 | 23:10
они больше голосов собрали на конференции московского отделения за выдвижение,
чем соберут на самих выборах мэра....
jetsam 22 июня 2018 | 23:10
они больше голосов собрали на конференции московского отделения за выдвижение,
чем соберут на самих выборах мэра....
boldu1n 22 июня 2018 | 23:32
Патамушта путен их не хочет допускать а весь народ за хоть завтра на яблоко-майдаун - Грышку на царство фсех с яблока в мэры-шпэры.
zloy_sok 22 июня 2018 | 23:34
Видать он у них недвижимость....
sparky 22 июня 2018 | 23:39
Повестка неправильная у конференции, поэтому и провалы.
Пуктом первым должно быть выдвижение Явлинского в президенты в 2024 году.
Пунктом вторым - обсуждение результатов ЧМ по футболу с приглашением В. Уткина.
И в разделе разное - голосование за кандидата в мэры по предложению кандидата в президенты Г. А. Явлинского.
ura_russians 22 июня 2018 | 23:49
этим шизикам из Яблока (как и всем остальным майданутым с болотной) нужно сначала поделить портфели «в новом правительстве демократической России», поэтому времени на выборы-шмыборы не хватает.
:)))