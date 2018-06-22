Девять квартир получили повреждения в результате взрыва в жилом доме в Заинске
Как сообщает пресс-служба президента Татарстана, предварительно установлено, что взрыв газового баллона произошел в трехкомнатной квартире при проведении ремонта. Площадь обрушения кровли составляет 50 кв.метров, площадь обрушения по фасаду — 30 кв.метров. По данным республиканского управления МЧС, взрыв произошел в восьмиподъездном жилом доме, в котором зарегистрировано 308 человек. В пострадавшем подъезде проживают — 56 человек. Все они размещены в пункте временного проживания. По данным следствия, в результате взрыва пострадали десять человек, один из них скончался в больнице, трое находятся в реанимации, в том числе ребенок.
Комментарии1
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aleksandr39 22 июня 2018 | 23:13
Ополченцы начали процесс образования ЗНР ( Заинская Народная Республика ) ,ну как в Донбассе .