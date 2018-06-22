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22:33, 22 июня 2018

Нигерийцы сравняли счет в матче ЧМ по футболу со  сборной Сербии

1:1. Игра проходит в Калининграде.

Комментарии

11

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minerr 22 июня 2018 | 22:36

Редакция Эха перешла на тяжёлые наркотики.

hunterhead 22 июня 2018 | 22:42

minerr: "Редакция Эха перешла на тяжёлые наркотики."

Путенскую Россию по-другому не поймешь...

boldu1n 22 июня 2018 | 22:42

minerr: Пятница, бухают, занюхивают коксом. Эховская обыденность. Им бы кайло в руки.... Да в "солнечный" Магадан (C).

skull9 22 июня 2018 | 22:37

Хуерийцы.
Жертвы ЕГЭ, Швейцария играет, Ш-В-Е-Й-Ц-А-Р-И-Я.

semper_fidelis 22 июня 2018 | 22:38

Что?!

ryabihina_olga 22 июня 2018 | 22:43

Крутая новость.Кто автор? Псаки переплюнули.

vilingrad 22 июня 2018 | 22:43

Только нигерийцы столь круты, что могут сыграть два матча в один день:)

sergey1971 22 июня 2018 | 23:01

Во первых не Нигерия, а Швейцария, во вторых она уже выиграла.

(комментарий скрыт)

eslichestno 22 июня 2018 | 23:07

Опять Шендерович свирепствует. Нигерия не только счет сравняла, но и выиграла.

spacian 22 июня 2018 | 23:07

Качественный журнализм. Большая заслуга Рувимского.

sergey196 22 июня 2018 | 23:35

Да уж... Шакири нигером обозвали...

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