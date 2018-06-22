Нигерийцы сравняли счет в матче ЧМ по футболу со  сборной Сербии

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1:1. Игра проходит в Калининграде.
minerr
22 июня 2018 | 22:36
Редакция Эха перешла на тяжёлые наркотики.
hunterhead
22 июня 2018 | 22:42
minerr: "Редакция Эха перешла на тяжёлые наркотики."
Путенскую Россию по-другому не поймешь...
boldu1n
22 июня 2018 | 22:42
minerr: Пятница, бухают, занюхивают коксом. Эховская обыденность. Им бы кайло в руки.... Да в "солнечный" Магадан (C).
skull9
22 июня 2018 | 22:37
Хуерийцы.
Жертвы ЕГЭ, Швейцария играет, Ш-В-Е-Й-Ц-А-Р-И-Я.
semper_fidelis
22 июня 2018 | 22:38
Что?!
ryabihina_olga
22 июня 2018 | 22:43
Крутая новость.Кто автор? Псаки переплюнули.
vilingrad
22 июня 2018 | 22:43
Только нигерийцы столь круты, что могут сыграть два матча в один день:)
sergey1971
22 июня 2018 | 23:01
Во первых не Нигерия, а Швейцария, во вторых она уже выиграла.
eslichestno
22 июня 2018 | 23:07
Опять Шендерович свирепствует. Нигерия не только счет сравняла, но и выиграла.
spacian
22 июня 2018 | 23:07
Качественный журнализм. Большая заслуга Рувимского.
sergey196
22 июня 2018 | 23:35
Да уж... Шакири нигером обозвали...
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Комментарии11
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minerr 22 июня 2018 | 22:36
Редакция Эха перешла на тяжёлые наркотики.
hunterhead 22 июня 2018 | 22:42
minerr: "Редакция Эха перешла на тяжёлые наркотики."
Путенскую Россию по-другому не поймешь...
boldu1n 22 июня 2018 | 22:42
minerr: Пятница, бухают, занюхивают коксом. Эховская обыденность. Им бы кайло в руки.... Да в "солнечный" Магадан (C).
skull9 22 июня 2018 | 22:37
Хуерийцы.
Жертвы ЕГЭ, Швейцария играет, Ш-В-Е-Й-Ц-А-Р-И-Я.
semper_fidelis 22 июня 2018 | 22:38
Что?!
ryabihina_olga 22 июня 2018 | 22:43
Крутая новость.Кто автор? Псаки переплюнули.
vilingrad 22 июня 2018 | 22:43
Только нигерийцы столь круты, что могут сыграть два матча в один день:)
sergey1971 22 июня 2018 | 23:01
Во первых не Нигерия, а Швейцария, во вторых она уже выиграла.
eslichestno 22 июня 2018 | 23:07
Опять Шендерович свирепствует. Нигерия не только счет сравняла, но и выиграла.
spacian 22 июня 2018 | 23:07
Качественный журнализм. Большая заслуга Рувимского.
sergey196 22 июня 2018 | 23:35
Да уж... Шакири нигером обозвали...