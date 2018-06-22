Северная и Южная Кореи согласились организовать первое за три года воссоединение семей

Как передает РЕЙТЕР, встречи будут проводить с 20 по 26 августа на горе Кумган. В них будут участвовать по 100 человек с каждой стороны. Воссоединение семей — одно из обещаний северокорейского лидера Ким Чен Ына, с которыми он выступил на фоне улучшения отношений с Южной Кореей.