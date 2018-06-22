Рейтинг Владимира Путина с 10 по 17 июня снизился до 54%
Это данные Фонда «Общественное мнение». Сейчас, по оценкам экспертов Фонда, он находится на самом низком уровне с 2013 года. По информации ВЦИОМ, уровень добрения деятельности Путина упал до 72%. ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня одобрения работы премьер-министра и правительства.
Комментарии8
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boldu1n 22 июня 2018 | 22:39
Навальный фпереди уже. К бабке данке не ходи.
fikus74 22 июня 2018 | 22:48
а вот за это надо выпить.!!!!
lager23 22 июня 2018 | 22:49
Сисян теряет позиции, это может помешать национальному прорыву или прорыв уже был, что скажете кремлеботы?
oleg_andreevich 22 июня 2018 | 22:55
Опять грядёт маленькая победоносная война?
boldu1n 22 июня 2018 | 23:03
oleg_andreevich: Хеев будут линчевать.
melafon82 22 июня 2018 | 23:00
Запятую не забыли поставить, не 5,4%? Не?
davi__koloradov 22 июня 2018 | 23:02
Эдак рейтинг путина 50% пробьет, ежели плешивый крепостное право введет. Рашковата бунтари, оказывается.
fresh_breeze 22 июня 2018 | 23:31
"Рейтинг Владимира Путина снизился до 54%"
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Ах ты, жалость-то какая...
Впрочем, ткни пальцем в любого из его зарубежных коллег — да вот хотя бы из числа G7 — тот бы мечтал, чтобы его рейтинг когда-нибудь повысился до этой цифры.