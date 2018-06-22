Рейтинг Владимира Путина с 10 по 17 июня снизился до 54%

Это данные Фонда «Общественное мнение». Сейчас, по оценкам экспертов Фонда, он находится на самом низком уровне с 2013 года. По информации ВЦИОМ, уровень добрения деятельности Путина упал до 72%. ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня одобрения работы премьер-министра и правительства.