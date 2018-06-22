Членам партии «Единая Россия» запретили критиковать пенсионную реформу
Как передает РБК, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании думской фракции назвал это недопустимым. Турчак сказал, что члены партии обязаны «подставить плечо» ее руководителю Дмитрию Медведеву. По словам Турчака, «электоральная задача — нивелировать остроту этого вопроса», «подготовить содержательную аргументацию и с этим идти в народ» во время поездок в регионы.
Комментарии14
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zayac4 22 июня 2018 | 22:41
Низзя! Ай,яй,яй!
danko1 22 июня 2018 | 22:50
zayac4: Идиотам-холуям нельзя иметь собственное мнение и правду говорить.
Портянкам тоже велели по методичке кремлевской писать и "реформу" хвалить.
Продают Родину задешево.
sproter 22 июня 2018 | 22:42
Членам едросни и прочей запутинской швали пенсии стоит просто отменить. Отменив себе пенсии, они смогут доказать свой патриотизм и самопожертвование во имя своих идиотов. идеалов..
odobryam_s 22 июня 2018 | 22:43
Нах тогда столько едросов в думе держать, раз они все заодно? Оставить какого-нибудь одного и пусть кнопку жмет....
lager23 22 июня 2018 | 22:53
Зоопарк закрыли на ремонт...
oleg_andreevich 22 июня 2018 | 22:57
Была уже такая партия, где не было места двум мнениям. КПСС.
zloy_sok 22 июня 2018 | 23:05
У них такие запасы бабла по карманам что тема пенсии их не сильно волнует, можно и помолчать....
sparky 22 июня 2018 | 23:05
Несите уточки в народ.
love_etc 22 июня 2018 | 23:08
С каким уровнем интеллекта берут в ЕР, интересно, что им надо особо оговаривать, что нельзя критиковать собственные законы.
dasergey 22 июня 2018 | 23:09
но вот у поклонской печалька хотя с царем не кто не поддержал и она примет свое решение
sparky 22 июня 2018 | 23:30
dasergey: После строгого внушения полупредводителя ЕДРа она наверняка перестроится.
genady_two 22 июня 2018 | 23:10
А самого Турчака можно критиковать? Например, за то, что он заказал избить журналиста Кашина, потому, что последний критиковал его, когда он был губернатором Псковской области - региона, объявленного самым депрессивным в России.
shlevet 22 июня 2018 | 23:25
Вот интересно если завтра кто из ЕдРо станет критиковать пенсионную реформу, наши светлолицые станут петь ему осанну, или по инерции будут закидывать его кизяками?
kunst54 22 июня 2018 | 23:48
Многие готовы подставить не только плечо, но и жопу...