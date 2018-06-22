Членам партии «Единая Россия» запретили критиковать пенсионную реформу

Как передает РБК, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании думской фракции назвал это недопустимым. Турчак сказал, что члены партии обязаны «подставить плечо» ее руководителю Дмитрию Медведеву. По словам Турчака, «электоральная задача — нивелировать остроту этого вопроса», «подготовить содержательную аргументацию и с этим идти в народ» во время поездок в регионы.