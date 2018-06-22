Следователи рассматривают три версии жесткой посадки вертолета в Ханты-Мансийском автономном округе
Как передает ТАСС, это техническая неисправность, ошибка пилотирования и ухудшение состояния здоровья пилота. Ни одна из этих версий не выдвигается в качестве приоритетной.
Ранее сообщалось, что вертолет упал в болотистой местности при облете трубопровода. Обломки обнаружены с воздуха. Кроме пилота на борту никого не было. Предполагается, что он погиб. В район катастрофы выдвинулись спасатели.
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