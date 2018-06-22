Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после взрыва газового баллона в жилом доме в Заинске

В результате взрыва пострадали 10 человек, один из них скончался, трое находятся в реанимации, в том числе семилетняя девочка. Повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах. Эвакуированные жильцы размещены в местном Ледовом дворце. Судьба дома будет решена после его детального обследования. Разбор завалов будет продолжаться всю ночь.