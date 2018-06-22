Дубль бывшего игрока ЦСКА Ахмеда Мусы принес сборной Нигерии победу над Исландией

Заодно нигерийцы помогли сборной Аргентины, увеличив ее шансы попасть в плей-офф.

Победа Нигерии должна поднять настроение болельщикам сборной Аргентины, которые пали духом после поражения их любимой команды от Хорватии. Если бы верх в сегодняшнем матче взяла Исландия, то для Аргентины это был бы почти что приговор. Однако выходцы с далекого северного острова справиться с Нигерией не смогли. Решилось все во втором тайме. Стремительные контратаки «Суперорлов» дважды завершил Ахмед Муса. Этому нападающему отлично знакома Россия. Он провел здесь несколько сезонов, выступая за ЦСКА. За армейский клуб нигериец играл и нынешней весной. Впрочем, в составе сборной Исландии также есть футболисты, выступающие в России. Суть же в том, что ситуация в группе D запуталась до невозможности. Хорватия уже точно в плей-офф, за оставшуюся путевку поборются. Нигерия, Исландия и Аргентина. Последней нужно побеждать нигерийцев, желательно, с крупным счетом.

Матчи третьего тура в группе D пройдут во вторник.