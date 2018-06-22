Гражданского активиста Андрея Киселева задержали на выходе из приемной уполномоченного по правам человека Москальковой

Гражданского активиста Андрея Киселева задержали на выходе из приемной уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Молодой человек проводил одиночный пикет в защиту фигурантов дела организации «Новое величие», которых обвиняют в экстремизме.

Полицейский вошел в приемную, где Киселев и сотрудники СМИ писали заявления на имя Москальковой.

Вместе с Андреем Киселевым в УВД отвезли журналистов, которых попросили объяснить ситуацию с несанкционированным пикетом. Они, в свою очередь, отказались давать показания, после чего сотрудников СМИ отпустили. Андрея Киселева оставили в отделении для составления протокола.