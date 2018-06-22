Гражданского активиста Андрея Киселева задержали на выходе из приемной уполномоченного по правам человека Москальковой
Гражданского активиста Андрея Киселева задержали на выходе из приемной уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Молодой человек проводил одиночный пикет в защиту фигурантов дела организации «Новое величие», которых обвиняют в экстремизме.
Полицейский вошел в приемную, где Киселев и сотрудники СМИ писали заявления на имя Москальковой.
Вместе с Андреем Киселевым в УВД отвезли журналистов, которых попросили объяснить ситуацию с несанкционированным пикетом. Они, в свою очередь, отказались давать показания, после чего сотрудников СМИ отпустили. Андрея Киселева оставили в отделении для составления протокола.
Комментарии7
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ura_123 22 июня 2018 | 22:14
Как вы там говорите-приемная уполномоченного по правам человека?
Оперуполномоченного)))
lvl100500 22 июня 2018 | 22:25
ura_123: Как задержали так и выпустят. Ты о Савченко лучше беспокойся. Сидит ваша хероиня в СИЗО и ни один сука правозащитник о ней не вспомнит, как будто и не было её. Что за Х у вас там творится?
takao 22 июня 2018 | 22:34
В Ростове-на-дону (это в России), за организацию торговли наркотиками в особо крупных размерах уволено в полном составе отделение полиции по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) отдела полиции Ленинского района Ростова-на-Дону,
Уволены все сотрудники отделения, кроме начальника отдела полиции полковника Евгения Якименко. Поскольку ему осталось до пенсии всего два месяца, было решено в отношении него ограничиться выговором и дать возможность дослужить.
polsan 22 июня 2018 | 22:28
ura_123: А какой у вас там есть сайт, чтобы там можно было бы как на ЭХЕ было бы интересно и можно было оставлять комменты?! Там наверное своих Патриков полно?! ))
black_velvet 22 июня 2018 | 22:31
Не тех киселёвых задерживают
danko1 22 июня 2018 | 22:38
black_velvet: Того Киселева, кого надо задержать давно было за многочисленное враньё и разжигание экстремизма на ЦТ, того вместо этого крупнейшим агентством наградили.
ly4_sveta 22 июня 2018 | 22:40
Какие могут быть права человека при Москальковой?
Путин издеваясь и глумясь назначает подобных субъектов
на должности присущие ТОЛЬКО демократическому гос-ву.
А чем ей заниматься при диктатуре? Да еще с таким своим
прошлым?!
Право в России одно - крепостное. И она его мощно
оберегает, выполняя все команды, даже самые безумные и
жестокие, своего шефа.