На 93-м году жизни в США скончался поэт, прозаик и драматург Наум Коржавин
Наум Коржавин – лауреат премии «Большая книга» в номинации «За честь и достоинство», а также национальной премии «Поэт».
Наум Коржавин будет похоронен в России. Об этом ТАСС сообщила дочь поэта Елена Рубинштейн. По ее словам, такова была последняя воля ее отца, который умер в США на 93-м году жизни. Рубинштейн сказала, что организацией похорон на одном из московских кладбищ сейчас занимаются друзья семьи.
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