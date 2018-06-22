На 93-м году жизни в США скончался поэт, прозаик и драматург Наум Коржавин

Наум Коржавин – лауреат премии «Большая книга» в номинации «За честь и достоинство», а также национальной премии «Поэт».

Наум Коржавин будет похоронен в России. Об этом ТАСС сообщила дочь поэта Елена Рубинштейн. По ее словам, такова была последняя воля ее отца, который умер в США на 93-м году жизни. Рубинштейн сказала, что организацией похорон на одном из московских кладбищ сейчас занимаются друзья семьи.