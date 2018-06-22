В результате взрыва газа в жилом доме в Татарстане погиб один человек

Еще девять человек пострадали, двое из них, включая ребенка, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Трагический инцидент произошел сегодня во второй половине дня в городе Заинск к юго-востоку от Казани. Причиной стал взрыв газового баллона в пятиэтажном доме во время ремонтных работ, когда рабочие делали натяжной потолок. Об этом сообщает ТАСС. Разрушения оказались серьезными – различные повреждения получили сразу четыре квартиры на четвертом и пятом этажах.

Спасатели намерены разбирать завалы до самого утра – они опасаются, что там еще могут находиться люди. Когда работы будут завершены, пока неизвестно. На место собираются подогнать кран для разбора завалов. Ранее были эвакуированы жильцы двух подъездов, более 50 человек. Для тех, кому некуда пойти, подготовили пункт временного размещения в здании ледового дворца. Территорию вокруг дома оцепили сотрудники полиции. Они будут охранять квартиры от возможного посягательства мародеров.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.