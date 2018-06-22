Сборная Сербии открыла счет в матче Чемпионата мира по футболу с командой Швейцарии
Игра проходит в Калининграде.
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Игра проходит в Калининграде.
Конгрессмены США просят определить, отвечает ли Владимир Евтушенков критериям, которые подведут его под санкции
Они просят рассмотреть, может ли его деятельность быть связана с возможными нарушениями закона США о противодействии иностранной коррупции…
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