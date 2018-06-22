Концерт группы «Аквариум» и Бориса Гребенщикова в Киеве едва не был сорван...

Как сообщает «Газета.ру», во время бесплатного выступления на Пейзажной аллее на сцену выскочил активист с плакатом и начал выкрикивать оскорбления в адрес музыканта. «Дай ему бог все-таки прийти в себя», — сказал Гребенщиков, когда хулигана увели со сцены. Выступление «Аквариума» продолжилось.