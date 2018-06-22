Концерт группы «Аквариум» и Бориса Гребенщикова в Киеве едва не был сорван
Как сообщает «Газета.ру», во время бесплатного выступления на Пейзажной аллее на сцену выскочил активист с плакатом и начал выкрикивать оскорбления в адрес музыканта. «Дай ему бог все-таки прийти в себя», — сказал Гребенщиков, когда хулигана увели со сцены. Выступление «Аквариума» продолжилось.
Комментарии14
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skull9 22 июня 2018 | 21:40
Мля, а в Киеве не мудаки остались?
kompricikos 22 июня 2018 | 21:46
skull9: не мудаки остались, а мудаки к вам поехали
lvl100500 22 июня 2018 | 21:49
kompricikos: Судя по количеству незалежных в России, мудаков у вас миллионы.
patrikk_1 22 июня 2018 | 21:49
Концерт группы «Аквариум» и Бориса Гребенщикова в Киеве едва не был сорван...
Ничего не имею против русофобии Бори Гребенщикова, если бы в Киеве ему набили морду - это было бы справедливым.
tks 22 июня 2018 | 21:56
patrikk_1: Патя, ты полудурок, дурак или просто забаненный придурок?
koshkaedu 22 июня 2018 | 22:01
patrikk_1: А у тебя даже морды уже нет. Одна О-ПА-триёт.
boooben 22 июня 2018 | 22:04
Дай бог Гребенщикову понять, что в данном случае он просто отвечает за Путина как представитель российского народа. И БГ, и Шендерович, и все прочие, кто сами по себе замечательные люди. Но в некоторых местах, а особенно в Украине, они рискуют хлебнуть из путинской чаши по полной.
rodoslov 22 июня 2018 | 21:53
И шо он не видал у том Куеве? Гроши решил срубить... тогда поделом.
tanechka_ 22 июня 2018 | 21:59
rodoslov: объективно и я бы с удовольствием съездила посмотреть что там реально происходит. не поняла только в чем новость БГ специфичный. к нему регулярно пиплы с передозом прорываются
tks 22 июня 2018 | 21:54
Уж Гребень то чем не угодил?
Впрочем, дебилы есть везде, в различной степени активности и в разной концентрации...
hammiak 22 июня 2018 | 21:55
Едва не был сорван? Не спешите, выкинули идиота и продолжили как ни в чем ни бывало
homa_brutt 22 июня 2018 | 21:56
Ничего удивительного. Национализм+шовинизм=деградация.
akustik57 22 июня 2018 | 22:02
Провокаторы ватные есть в Киеве - стыдитесь бандерлоги ! Хотя у Вас сейчас главная задача наступает - спасть своё очко и своих детей и внуков ! Сами украинцы разберутся и без Вас ! Живёте как лошадь свадебная - морда в цветах а жопа в мыле ! Разум побеждает уже много веков и в этот раз победит !
zik14 22 июня 2018 | 22:06
Боря, оно как раз и было в себе)))