Суд в Киеве оставил депутата Верховной Рады Надежду Савченко под стражей до 13-го июля
Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя и подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Сама Савченко свои обвинения в свой адрес отвергает.
Комментарии6
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ematveev 22 июня 2018 | 21:45
Почему она не интересует Данилову?
Тоже терроризм вменяют, да еще и в довесок покушение и свержение государственного строя.
skull9 22 июня 2018 | 21:47
ematveev: хрен с ней с Даниловой, где баба даунко???
danko_shwabra 22 июня 2018 | 22:03
skull9: свободу Надежде Савченко! Если её не освободят свершится непоправимое! (Покойный старик ведемченко, дядя бабки данко1)
kapitonovih_36 22 июня 2018 | 21:49
ematveev: судьбы херов в усраине очевидна...херои хороши лишь в русской тюрьме. а в родной усраинской неньки благодарный майданут народ срёт на этих хероев с высокой колокольни....савченко тому яркий пример...
lvl100500 22 июня 2018 | 21:47
Вна украине от хероини до террористки один шаг)))
svetochek1906 22 июня 2018 | 22:02
Вот и правильно , там этой суке и место , слава героям уСраины , ГЫГЫГЫГЫГЫЫЫЫЫЫЫ