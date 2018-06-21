В США на 93-м году жизни умер поэт, писатель и переводчик Наум Коржавин

Он эмигрировал из Советского Союза еще в 73-м году и стал навещать родину только во время перестройки. Прощание с поэтом в США назначено на 30 июня. Прах Наума Коржавина, согласно его завещанию, будет захоронен на одном из московских кладбищ.

Наум Коржавин, скончавшийся сегодня в США на 93-м году жизни, был легендой русской поэзии, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Дмитрий Бак. «Наум Коржавин – одна из легенд русской поэзии, и его утрата, как это принято говорить, означает уход целой эпохи. Последние годы он жил очень далеко от России, но благодаря получению премии «Поэт», благодаря своим двухтомным мемуарам он продолжал присутствовать в нашей культуре», — сказал он. Как отмечает Д.Бак, в последние годы поэт редко публиковал свои стихи, но за свою долгую и плодотворную творческую жизнь Наум Коржавин стал абсолютным классиком русской поэзии. «Парадокс в том, что Наум Коржавин – это герой 60-х годов, который не остался в эпохе 60-х, который сумел в своих мемуарах переработать результаты оттепельной эпохи и не пытаться, как это случилось с некоторыми другими его современниками, по-прежнему ощущать себя на трибуне, на стадионе. Коржавин, безусловно, классик русской поэзии, и нота, которая звучит в его стихах, абсолютно ни с чем не сравнима», — сказал Д.Бак.