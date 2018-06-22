Один человек погиб, 8 госпитализированы в результате взрыва газового баллона в жилом многоэтажном доме в Заинске в Татарстане. Более 50-ти жильцов эвакуированы и размещены в местном Ледовом дворце. Решение о судьбе здания будет принято после его детального обследования. Тогда же власти Татарстана решат вопрос с помощью пострадавшим. Возбуждено уголовное дело.