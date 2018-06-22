Несколько минут назад в Калининграде начался очередной матч отборочного турнира Чемпионата мира по футболу
Встречаются сборные Швейцарии и Сербии. Счет пока не открыт.
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Встречаются сборные Швейцарии и Сербии. Счет пока не открыт.
Конгрессмены США просят определить, отвечает ли Владимир Евтушенков критериям, которые подведут его под санкции
Они просят рассмотреть, может ли его деятельность быть связана с возможными нарушениями закона США о противодействии иностранной коррупции…
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Комментарии2
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tks 22 июня 2018 | 21:12
Оле-оле-оле-оле! Славяне - вперёд!!!!!! )))))))
skull9 22 июня 2018 | 21:17
С-Е-Р-Б-И-Я!
Даёшь финал Россия-Сербия, чтобы у хохлов, хохлоевреев и просто российских пидорасов и правозащитников порвался желчный пузырь.