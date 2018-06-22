В мэрии Киева поддержали идею назвать сквер у российского посольства в честь Бориса Немцова

Как передает Интерфакс, сегодня на заседании комиссии по вопросам наименований были объявлены результаты общественных слушаний по этому вопросу. Против не было никого. Теперь, согласно процедуре, мэру Киева рекомендовано внести соответствующее представление в киевский совет.

Имя Немцова уже носят площадь перед российским посольством в Вашингтоне и сквер у дипмиссии в Вильнюсе.