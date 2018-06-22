В мэрии Киева поддержали идею назвать сквер у российского посольства в честь Бориса Немцова
Как передает Интерфакс, сегодня на заседании комиссии по вопросам наименований были объявлены результаты общественных слушаний по этому вопросу. Против не было никого. Теперь, согласно процедуре, мэру Киева рекомендовано внести соответствующее представление в киевский совет.
Имя Немцова уже носят площадь перед российским посольством в Вашингтоне и сквер у дипмиссии в Вильнюсе.
Комментарии14
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skull9 22 июня 2018 | 21:10
Каклы, у вас террорист Сенцов на подходе, а вы сквер тратите на непонятного российского чмошника.
ura_123 22 июня 2018 | 21:12
skull9: Так вроде как в честь тебя никто ничего переименовывать не собирается.
ltvjrhfn1 22 июня 2018 | 21:18
ura_123:
нехорошо.. у тебя тёща второй год снайпером в АТО воюет, а ты по-прежнему на Эхе шакалишь..
lager23 22 июня 2018 | 21:30
ltvjrhfn1: skull9: наконец враг понял, что Россия потеряла одного из бывших вице-премьеров, вы согласны бандерлоги-кремлеботы .....или Путин лучше?
sokal123 22 июня 2018 | 21:10
Правильная идея. Только когда осуществите свой замысел?.
nikvol 22 июня 2018 | 21:17
Да назвали бы сразу именем Хаттаба, чего уж обезьянничать.
stebinmaku 22 июня 2018 | 21:18
Куевляне, даже если вы, выслужившись пред Вашингтоном, к дополнению к этому назовёте общегородскую свалку именем Путина, это вам уже не поможет бесконечно получать вспомогательственные транши МВФ и ЕС.
Даже.
ugiazov 22 июня 2018 | 21:19
Уже не оригинально, но всё же шпильку вставили.
bereshliberalivjamu 22 июня 2018 | 21:22
Немцов всей своей жизнью шел к соседству с Бандерой и .Шухевичем.
kgf 22 июня 2018 | 21:25
Это фундаментальное правильное и справедливое решение исключительно в интересах России
Более того , неплохо бы Генеральной Ассамблее ООН принять декларацию с рекомендацией всем странам членам. ООН принять аналогичные решения.
davi__koloradov 22 июня 2018 | 21:26
путинский мордор чморят по всем направлениям, вкючая названия улиц и площадей, где расположены филиалы наркомата ин.дел.
homa_brutt 22 июня 2018 | 22:05
davi__koloradov: Не,максимальным зашкваром было называть улицы именем Бандеры, Шухевича и прочих хэроев. После этого,мелкий пук с переименованием не за что-то,а просто,чтоб мелко напакостить-это просто клоунские ужимки.
kgf 22 июня 2018 | 21:28
steblnmaku
Зачем обижать какую-то абсолютно ни в чем невиноватую и мирную свалку ?
vladimir1_57 22 июня 2018 | 21:29
Скультура - Дурицкая в обниму с Немцовым будет в сквере?