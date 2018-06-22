Прощание с поэтом Наумом Коржавиным в Соединенных Штатах состоится 30-го июня

Об этом сообщила дочь поэта Елена Рубинштейн. Панихида для друзей и близких состоится в Русской церкви города Мейбан в штате Северная Каролина, где в последние годы жил и работал Коржавин. После этого состоится кремация, а урну с прахом перевезут в Россию, где Коржавин завещал себя похоронить. Организацией захоронения на одном из московских кладбищ сейчас занимаются друзья семьи.

Наук Коржавин умер сегодня в США на 93-м году жизни от острой сердечной недостаточности.